Общество 05.10.2022 12:56
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05.10.2022 12:56
Исполняющим обязанности председателя комитета строительства региональной администрации после ухода Евгения Панкина в администрацию Волгограда назначена Ольга Бегункова, до этого занимающая должность первого заместителя. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
Ольга Александровна имеет два высших образования по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Финансы и кредит» — в 1994 году окончила Волгоградский инженерно-строительный институт, а в 1996 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Долгое время работала в строительной сфере. С 2014 года занимала руководящие должности по своему профилю в администрации региона.
Напомним, сегодня стало известно о том, что Евгений Панкин стал заместителем главы администрации Волгограда. Эта должность стала вакантной после того, как накануне ее покинул Владимир Сидоренко. Эта отставка была предсказуемой в связи с недавним судом, на котором чиновник предстал в качестве обвиняемого по уголовному делу о служебном подлоге. За давностью уголовное дело было прекращено, однако сам факт поставил под сомнение дальнейшую трудовую деятельность Владимира Петровича в городской администрации.
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