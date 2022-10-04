В Волгограде креатив с эротикой в сети суши оценили в 150 тысяч рублей

Сеть суши «ЁбиДоЁби» все же придется заплатить штраф в размере 150 000 рублей за неэтичную, по мнению волгоградского УФАС, рекламу. Как сообщает ИА «Высота 102», с жалобой на двусмысленный слоган в надзорное ведомство обратились простые волгоградцы.

— Наказание в виде штрафа за рекламу с использованием слова, производного от русского мата, настигло рекламодателя ООО «Ёбидоёби» (город Красноярск) не сразу в связи с затянувшимся обжалованием решения Волгоградского УФАС, — пояснили информагентству в ведомстве. — Однако две судебные инстанции поддержали решение антимонопольного органа в полном объеме.

Речь идет о решениях Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Саратова и Арбитражного суда Поволжского округа. В своих жалобах представитель сети пояснял, что «коммерческое наименование» «Ёбидоёби» якобы передает русскими буквами японский текст «День недели — суббота» и не соответствует русской обсценной лексике.

Суд в свою очередь установил, что спорную рекламу видели обычные люди, в том числе и дети, проходившие или проезжавшие мимо размещенного слогана.

— При вынесении решения учтено, что компания уже не первый раз привлекается к административной ответственности за нарушение закона в области рекламы, — добавили в региональном управлении УФАС. — Ранее данная организация получала предупреждение за распространение спам-рекламы без согласия абонентов.

В надзорном органе уточнили, что, помимо этого, в некоторых регионах сеть суши продолжала распространять непристойную рекламу.

Фото: ИА «Высота 102»

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