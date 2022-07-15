«День недели — суббота»: в Волгограде рекламу сети по продаже суши признали неэтичной

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова постановил признать законным решение Арбитражного суда Волгоградской области в отношении сети суши «ЁбиДоЁби». Как сообщает ИА «Высота 102», представитель ответчика пытался отстоять текст неприличной рекламы.

— Решение УФАС по Волгоградской области по рекламному делу признано законным, обоснованным и вступило в законную силу, — пояснили информагентству в пресс-службе надзорного ведомства.

Решение областного УФАС в отношении сети суши «ЁбиДоЁби» вынесено еще в октябре прошлого года. Ответчик оспорил решение ведомства.

— Представитель сети пытался донести до суда, что «коммерческое наименование» «Ёбидоёби» якобы передает русскими буквами японский текст «День недели — суббота» и не соответствует русской обсценной лексике, — пояснили в региональном УФАС.

Суд с этим в корне не согласился. Использованное в рекламе выражение «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи» 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi &Rolls» нельзя отнести к иностранным словам, не имеющим общеупотребительных аналогов на русском языке и соответственно оно недопустимо для использования в рекламе. Также японский не является ни государственным языком РФ, ни языком межнационального общения народов России.

Установлено, что спорную рекламу видели обычные люди, в том числе и дети, проходившие или проезжавшие мимо размещенного слогана. Помимо этого, суд также поддержал позицию регуправления относительно того, что слово «Ёбидоёби» не зарегистрировано как товарный знак и не является в настоящем коммерческим обозначением.

Постановление саратовского суда вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев.

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