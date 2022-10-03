Экономика

Конструктором программ господдержки Сбера воспользовались 25 тысяч предпринимателей

Экономика 03.10.2022 16:26 Новости компаний
0
03.10.2022 16:26 Новости компаний


Благодаря Конструктору программ господдержки Сбера 25 тысяч предпринимателей уже подали заявки на кредит и совершили более 10 000 сделок на сумму свыше 75 млрд рублей за последний год. Сегодня Конструктор, запущенный в апреле прошлого года, включает 50 различных программ.

Наибольшей востребованностью пользуется программа Министерства экономического развития по поддержке МСП (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №1764). Ежемесячно банком реализуется более 3,5 тыс. сделок по данной программе.

Конструктор позволяет компаниям пройти первичную онлайн-проверку (достаточно ввести ИНН) на соответствие четырём наиболее востребованным программам льготного кредитования, подать заявку на кредит и получить консультацию, заказав звонок из Центра корпоративных решений Сбера. Всё это можно сделать онлайн в режиме одного окна, без визитов в банк.

В Конструкторе программ господдержки предпринимателям также доступны субсидии и гранты, банковская гарантия, льготный лизинг и многое другое.

Олег Семененко, начальник Управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка:

«Тот объём сделок, который был проведён с помощью нашего конструктора, говорит о популярности и востребованности этого инструмента для бизнеса. Изначально сервис появился из необходимости, во время действия пандемийных ограничений. Сегодня мы понимаем, что этот механизм стал незаменим для взаимодействия юридических лиц и государственных структур. Поэтому мы продолжим его развивать и улучшать».

Сервис доступен на сайте Сбербанка и в интернет-банке СберБизнес.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.10.2022 14:59
Экономика 03.10.2022 14:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2022 14:25
Экономика 03.10.2022 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2022 11:39
Экономика 03.10.2022 11:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.10.2022 10:12
Экономика 03.10.2022 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2022 08:09
Экономика 03.10.2022 08:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.10.2022 10:42
Экономика 01.10.2022 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 15:17
Экономика 30.09.2022 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 13:07
Экономика 30.09.2022 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 12:49
Экономика 30.09.2022 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 11:25
Экономика 30.09.2022 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 10:45
Экономика 30.09.2022 10:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 10:33
Экономика 30.09.2022 10:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 16:23
Экономика 29.09.2022 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 15:38
Экономика 29.09.2022 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 13:47
Экономика 29.09.2022 13:47
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:14
Для участников субботников в Волгоградской области установили призовой фонд в 150 тысяч рублей
18:53
«Чтобы попасть в салон, сначала нужно выжить»: пассажиры просят наказать водителей автобусов в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
Житель Кемерово «изранил» ножом 6 машин в центре Волгограда: видеоСмотреть фотографии
17:51
Последний бой генерал-майора Глазкова воссоздадут на главной высоте РоссииСмотреть фотографии
17:05
«Надо друг другу помогать»: в Волгограде запускают проект для устройства домашних питомцев мобилизованныхСмотреть фотографии
16:47
«Вернуть подлинное имя»: лидер КПРФ Зюганов снова заговорил о переименовании ВолгоградаСмотреть фотографии
15:49
Избежавшая тюрьмы экс-судья Добрынина из Волгограда стала банкротомСмотреть фотографии
15:24
В России появится Центр биометрических технологийСмотреть фотографии
15:15
Госдума поддержала вхождение ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РоссииСмотреть фотографии
15:00
Прокуратура Волгоградской области открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизацииСмотреть фотографии
14:30
Свидетель убийства в центре Волгограда спустя 14 лет прервал молчаниеСмотреть фотографии
13:37
В 12 районах Волгоградской области стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
13:28
«Вас обманул военкомат»: из глубинки Волгоградской области мобилизовали плохо видящего 21-летнего химикаСмотреть фотографии
13:22
Движение по-прежнему перекрыто: в центре Волгограда вырыли котлован для замены трубыСмотреть фотографии
12:00
Театральное воровство в церковной лавке под Волгоградом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Андрей Бочаров заявил о небывалом урожае за всю историю Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
Стали известны подробности ночного тарана магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
Нерадивого подрядчика фонда капремонта обвиняют в невыплате зарплаты в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией новый многоквартирный дом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
Следствие обвинило мачеху 8-летней девочки в истязании ребенка под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцы попросили Вячеслава Володина вернуть троллейбусы в Кировский районСмотреть фотографии
09:57
Пришлось менять 10 метров трубы: в Советском районе Волгограда восстановили подачу водыСмотреть фотографии
09:48
Служивший в Волгоградской области Владимир Жилин погиб на УкраинеСмотреть фотографии
09:48
Какие выплаты и льготы положены мобилизованным волгоградцамСмотреть фотографии
09:39
Мобилизованных учат стрелять по мишеням на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:56
Волгоградцы сэкономят на подарках в День учителя 300 рублейСмотреть фотографии
08:44
Волгоградские врачи предупредили о риске роста груди у мужчинСмотреть фотографии
08:09
В Волгоградской области средняя зарплата снизилась на 5%Смотреть фотографии
21:32
В Волгограде ушел из жизни заслуженный артист РФ Владимир БелюсенкоСмотреть фотографии
20:01
Жителям юга Волгограда рассказали, когда у них появится водаСмотреть фотографии
 