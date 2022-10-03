Конструктором программ господдержки Сбера воспользовались 25 тысяч предпринимателей

Экономика 03.10.2022 16:26 Новости компаний
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03.10.2022 16:26 Новости компаний
Благодаря Конструктору программ господдержки Сбера 25 тысяч предпринимателей уже подали заявки на кредит и совершили более 10 000 сделок на сумму свыше 75 млрд рублей за последний год. Сегодня Конструктор, запущенный в апреле прошлого года, включает 50 различных программ.
Наибольшей востребованностью пользуется программа Министерства экономического развития по поддержке МСП (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №1764). Ежемесячно банком реализуется более 3,5 тыс. сделок по данной программе.
Конструктор позволяет компаниям пройти первичную онлайн-проверку (достаточно ввести ИНН) на соответствие четырём наиболее востребованным программам льготного кредитования, подать заявку на кредит и получить консультацию, заказав звонок из Центра корпоративных решений Сбера. Всё это можно сделать онлайн в режиме одного окна, без визитов в банк.
В Конструкторе программ господдержки предпринимателям также доступны субсидии и гранты, банковская гарантия, льготный лизинг и многое другое.
Олег Семененко, начальник Управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка:
«Тот объём сделок, который был проведён с помощью нашего конструктора, говорит о популярности и востребованности этого инструмента для бизнеса. Изначально сервис появился из необходимости, во время действия пандемийных ограничений. Сегодня мы понимаем, что этот механизм стал незаменим для взаимодействия юридических лиц и государственных структур. Поэтому мы продолжим его развивать и улучшать».
Сервис доступен на сайте Сбербанка и в интернет-банке СберБизнес.
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