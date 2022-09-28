Ежедневно в редакцию ИА «Высота 102» поступают многочисленные звонки волгоградцев с сообщениями о мобилизации родных, которых, по их мнению, нельзя призывать из-за различных заболеваний. У кого-то из мужчин проблемы с желудком, с позвоночником, кто-то страдает подагрой или болезнью почек. Рассказываем, какие заболевания являются основанием для отсрочки или полного освобождения от частичной мобилизации.

Государственный портал «Объясняем.РФ» напоминает, что порядок медицинского освидетельствования будущих военнослужащих регулируется постановлением правительства РФ «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе». В нем, помимо прочего, содержится список заболеваний, являющихся противопоказанием к военной службе.

В период частичной мобилизации призыву подлежат граждане с категориями А, Б, В, говорится на «Объясняем.рф». Всего же существует пять категорий годности: А – годен к военной службе, Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями, В – ограниченно годен к военной службе, Г – временно не годен к военной службе, Д – не годен к военной службе. Отметим, что получившие категорию «Г» временно освобождаются от призыва (на 6 месяцев), а с категорией «Д» не призываются и исключаются из запаса.

Однако отметка о состоянии здоровья, стоящая в военном билете, зачастую была сделана много лет назад. За это время запасник мог нажить себе множество болезней. Поэтому все мобилизованные вновь проходят медкомиссию.

Список болезней, с которыми не возьмут в зону СВО обширный, но основные следующие:

Инфекционные и паразитарные болезни (туберкулёз, поздний/врождённый сифилис, ВИЧ, лепра, дерматофития).





Новообразования (практически все онкологические заболевания, в том числе рак лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, а также не поддающиеся радикальному удалению или в случае появления отдалённых метастазов).





Болезни крови (если они быстро прогрессируют или оказывают значительное нарушение функций организма).





Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (если они привели к нарушению функций организма или отдельных органов).





Психические расстройства (шизофрения, шизотипические расстройства, шизоаффективные, бредовые, острые и преходящие психотические расстройства, а также аффективные расстройства).





Болезни нервной системы (эпилептические припадки, случающихся 5 и более раз в год, воспалительные, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, приведшими к значительному нарушению функций организма, после инсульта с дисциркуляторной энцефалопатией III стадии и т. д.)





Болезни глаза и его вспомогательных органов (близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр, глаукома или нетравматическое отслоение сетчатки на обоих глазах).





Глухота на оба уха, глухонемота.





Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов (в том числе переломы различных костей (включая конечности), позвоночника, травмами кожи и внутренних органов, приведшими к серьёзным нарушениям функций).





Сердечно-сосудистые заболевания (ревматические и неревматические болезни сердца (в том числе врождённые), гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца (ИБС), врождённые аномалиями развития сердца и т. д.).





Болезни органов пищеварения (язва, болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, пищевода, кишечника, брюшины, печени, жёлчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы в тяжёлых случаях).





Хроническое заболевание почек (почечная недостаточность (ХПН), хронические заболевания почек с нефротическим синдромом при его сохранении в течение 3 и более месяцев).





Кожные заболевания (хроническая экзема, псориаз, атопический дерматит (трудно поддающиеся лечению формы)).