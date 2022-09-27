В Волгограде электробус с 28 сентября сменит маршрут

Общество 27.09.2022 13:34
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27.09.2022 13:34
Электробус, предоставленный Волгограду Камским автомобильным заводом для оценки эксплуатационных характеристик, меняет машрут.
Как сообщили в мэрии, с 28 сентября по 7 октября он будет соединять больничный комплекс и кардиоцентр.
От больничного комплекса электробус пройдет по улицам Космонавтов, Симонова, бульвару 30-летия Победы, ул. Московской и Качинцев, затем по просп. Жукова выйдет на Вторую продольную магистраль, по которой доедет до ул. Маршала Василевского и по ней поднимется к кардиоцентру.
В обратном направлении по ул. Владимира Петровского электробус доедет до ТЦ «Акварель», оттуда по проспекту Университетскому отправится в направлении Дзержинского района. Общая протяженность нового маршрута с учетом полного круга - порядка 40 км.
Напомним, с 14 сентября тестовый электробус работал на троллейбусном маршруте №15а. За две недели он перевез порядка 6 тысяч волгоградцев.
Оставить свой отзыв о поездке можно по электронной почте: gortransvolga@mail.ru или по телефону 8(8442) 23-31-60.
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