В Волгограде электробус с 28 сентября сменит маршрут









Электробус, предоставленный Волгограду Камским автомобильным заводом для оценки эксплуатационных характеристик, меняет машрут.

Как сообщили в мэрии, с 28 сентября по 7 октября он будет соединять больничный комплекс и кардиоцентр.

От больничного комплекса электробус пройдет по улицам Космонавтов, Симонова, бульвару 30-летия Победы, ул. Московской и Качинцев, затем по просп. Жукова выйдет на Вторую продольную магистраль, по которой доедет до ул. Маршала Василевского и по ней поднимется к кардиоцентру.

В обратном направлении по ул. Владимира Петровского электробус доедет до ТЦ «Акварель», оттуда по проспекту Университетскому отправится в направлении Дзержинского района. Общая протяженность нового маршрута с учетом полного круга - порядка 40 км.

Напомним, с 14 сентября тестовый электробус работал на троллейбусном маршруте №15а. За две недели он перевез порядка 6 тысяч волгоградцев.

Оставить свой отзыв о поездке можно по электронной почте: gortransvolga@mail.ru или по телефону 8(8442) 23-31-60.

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