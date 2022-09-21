Общество

На первом в Волгограде электробусе прокатились 3 тысячи человек

Общество 21.09.2022 11:29
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21.09.2022 11:29



Электробус производства Камского автомобильного завода, который неделю назад выпустили на троллейбусный маршрут №15а в Волгограде, за это время перевез 3 тысячи пассажиров.
- За прошедшие 7 дней электробус 70 раз проехал по маршруту № 15а, общий пробег составил порядка 1000 км, - рассказали в администрации Волгограда.
У пассажиров, которым посчастливилось проехать на электробусе, собирали отзывы для оценки эксплуатационных характеристик и определения возможных перспектив использования такого транспорта в Волгограде. 
- За семь дней транспортное предприятие получило уже свыше 250 откликов волгоградцев. В настоящее время рассматривается возможность организации работы электробуса на другом маршруте, - сообщили в мэрии.
Напомним, электробус предоставил Волгограду завод-изготовитель для оценки возможности использования общественного транспорта на улицах крупного города. Тестовый электробус презентовали 13 сентября на открывшейся недавно зарядной станции для электротранспорта у ТРК «Европа Сити Молл».
Согласно заявленным производителем характеристикам, электробус производства «КамАЗ» развивает скорость до 70 км/ч и вмещает 85 пассажиров. Запаса хода при полной зарядке аккумуляторных батарей хватает до 70 километров пути. Салон электробуса оборудован системами климат-контроля отдельно для водителя и пассажиров, терминалами для бесконтактной оплаты, вай-фаем и зарядными гнездами для устройств. Конструкцией предусмотрена специальная откидная рампа для инвалидов — пассажиру достаточно нажать кнопку вызова водителя на подъехавшем электробусе, чтобы ему помогли попасть в салон.  
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