Без шума и пыли: в Волгограде пустят электробус по маршруту № 15а

В Волгограде сегодня, 13 сентября, на открывшейся недавно зарядной станции для электротранспорта у ТРК «Европа Сити Молл», презентовали тестовый электробус. Как стало известно ИА «Высота 102», уже завтра современную машину выпустят на троллейбусный маршрут № 15а.





— Этот красавец приехал в Волгоград из Набережных Челнов. Электробус ультрабыстрой зарядки будет курсировать по городским улицам в течение месяца — это необходимый тестовый период, который при желании можно увеличить, — рассказал журналистам информагентства руководитель службы продвижения электротранспорта ПАО «КАМАЗ» Андрей Долганов. — Подобные электробусы ходят по Москве. В этом году мы поставили в столицу около 750 машин. Из преимуществ перед обычными моделями — электробус 100% низкопольный, мягкий, бесшумный, с удобным доступом для людей с ограниченными возможностями и современной внутренней «начинкой».





По словам специалиста, салон электробуса оборудован системами климат-контроля отдельно для водителя и пассажиров, терминалами для бесконтактной оплаты, вай-фаем и зарядными гнездами для устройств. Конструкцией предусмотрена специальная откидная рампа для инвалидов — пассажиру достаточно нажать кнопку вызова водителя на подъехавшем электробусе, чтобы ему помогли попасть в салон.

— Электробус способен вместить до 85 человек. Предусмотрены 35 посадочных мест, из них более 12 — на ровной поверхности салона, — уточняет представитель ПАО «КАМАЗ». — Эта модель способна преодолевать 50 километров пути на одной зарядке. Далее необходимо сделать остановку на 8-10 минут для подзарядки, чтобы продолжить движение. Максимальное время заряда составляет 20 минут.





Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда в период тестовой эксплуатации электробуса у больницы № 25 на разворотном кольце установлена мобильная зарядная станция.

— По сути, мы можем поставлять в Волгоград электробусы с любой «начинкой» внутри салона. Все, что нужно для вашего города можно доукомплектовать, — отмечает Андрей Долганов.

Специалист подчеркивает, что спрос на электробусы только растет. Тестовые машины готовы заказать для Ростова и Краснодара. Стоимость презентованной в Волгограде модели электробуса — около 38 миллионов рублей.





В администрации Волгограда уточнили, что современный транспорт уже завтра выйдет на троллейбусный маршрут № 15а. Далее, исходя из транспортной логистики, будет решаться вопрос о выборе дополнительных тестовых маршрутов.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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