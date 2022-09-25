В Волгограде назначили главу наблюдательного совета Фонда СВО

В Волгограде прошел первый организационный совет недавно созданного Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе совета был избран председатель и определена «дорожная» карта предстоящей работы.

Вступительное слово взял первый замгубернатора Волгоградской области, председатель комитета финансов региона Александр Дорждеев.

— Хочу еще раз напомнить, что наблюдательный совет Фонда создан для оказания содействия в реализации программ поддержки военнослужащих и добровольцев — участников специальной военной операции на Украине, — обратился к присутствующим депутатам фракций областного заксобрания Дорждеев. — Основные задачи совета — содействие в привлечении добровольных пожертвований для реализации тех целей, которые указаны в положении о Фонде и задач, которые обозначены в указе Президента РФ.





Первый замгубернатора отметил, что в регионе уже есть подобный успешный опыт — в свое время при помощи аналогичных инструментов были собраны средства для восстановления храм Александра Невского и сегодня все видят результат.

— На наши с вами плечи ложится очень серьезная задача по решению тех задач, которые необходимы для реализации обеспечения безопасности нашей страны, — подчеркнул Александр Дорждеев. — Перед каждым поколением встает выбор — в какой стране жить, воспитывать своих детей, внуков и правнуков. Сегодня этот вызов стоит перед нами. Пример, который у нас есть — Сталинградская битва. Наши деды и отцы показали мужество и храбрость, защищая свою независимость, нас с вами, еще не родившихся, они бились и умирали за нашу Родину и они победили. Сегодня — это наш с вами Сталинград.

На единый региональный спецсчет фонда поддержки СВО будут поступать средства как от физических, так и юридических лиц, поделавших добровольно внести свой вклад в общую победу. Все деньги пойдут на поддержку военнослужащих, добровольцев и силовиков от Волгоградской области, участвующих в освобождении республик Донбасса.





Руководитель фракции «Единая Россия» в Волгоградской областной Думе Михаил Струк также отметил, что прошедшие пандемийные годы показали, что администрация региона успешно справилась с вызовами нового времени.

— В сегодняшних непростых временах перед нами снова очередное испытание. Безусловно, сейчас самое главное — это поддержка наших добровольцев, представителей Минобороны, силовых ведомств в ходе проведения СВО, — заявил депутат. — Нельзя забывать и о поддержке отраслей народного хозяйства, чтобы мы не просели ни по продовольственному обеспечению, ни по другим важным моментам, которые нужны для жизнеобеспечения региона.

По словам Михаила Струка, наблюдательный совет призван обеспечить контроль и прозрачность движения всех средств, а также безусловное качественное выполнение всех программ Фонда. Также Струк поддержал назначение отслужившего более 20 лет на различных командных должностях в армии первого зампреда местного заксобрания Сергея Булгакова председателем наблюдательного совета Фонда.





Почетный гражданин Волгоградской области, зампредседателя Волгоградского областного совета ветеранов Галина Хорошева рассказала о небывалом отклике волгоградцев после создания Фонда СВО.

— Знаете, то, что увидела на канале «Звезда», меня просто потрясло. 55 человек, которые были обменяны, они рассказывали правду, здесь нельзя что-то выдумывать, это живые люди. Они рассказывали, как например, одного бойца избили плетьми так, чтобы на нем не было живого места. Это страшные вещи, — поделилась представитель ветеранского сообщества. — И переживая, сопереживая, люди, конечно, понимают, что они сделают все возможное и необходимое от каждого из них. Когда было объявлено о создании Фонда, к нам в Совет ветеранов в первые часы пошли десятки звонков с просьбой дать счет, куда можно перечислить деньги. Это говорит о понимании волгоградцев, потому что они пережили Сталинградскую битву, и их внуки это тоже понимают.

Галина Хорошева также поддержала кандидатуру Булгакова, как председателя наблюдательного совета Фонда.





Член наблюдательного совета, председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе подчеркнула, что нашим военным как никогда сейчас необходима поддержка.

— Мы наблюдаем, как происходит референдум на территориях Луганской и Донецкой народных республик, в Запорожье и Херсоне. Люди, которые идут голосовать, делают свой выбор от души и сердца. Они хотят быть вместе с Россией, встать под нашу защиту, — заявила Гензе. — А мы в свою очередь должны помочь нашим военным. Здесь даже нет сомнений, что нам необходимо объединиться. А создание такого Фонда — очень правильное решение. Наблюдательный совет, у меня нет сомнений, справится со своей задачей, других вариантов нет.





Представитель КПРФ в облдуме Алексей Буров особо подчеркнул, что каждый из нас может внести свой вклад в общее дело и приблизить победу.

— Чем выше материально-техническое обеспечение нашей армии, тем выше дух бойцов. Никто не сомневается в нашей победе, но каждый должен понимать, что сейчас ситуация такая, что она не может оставить равнодушным никого, — заявил Буров. — Я думаю нужно исходить из того, что каждый человек, если он может, должен сражаться, если не может сражаться, значит должен оказать материальную помощь нашей армии, если не может этого, он должен обеспечить моральную поддержку нашим ребятам. Только при этих условиях мы сможем победить.

Первый зампред Волгоградской облдумы Сергей Булгаков еще раз обозначил перед присутствующими цели, которые необходимо выполнить и важность поддержки российских бойцов на передовой.

— Цели специальной военной операции четко и понятно были определены Президентом России — обеспечение суверенитета страны и безопасности граждан, проживающих на наших территориях, денацификация и демилитаризация Украины, — заявил депутат. — Сейчас проходят референдумы в четырех областях Украины. Но это в прошлом. Теперь эти регионы войдут в состав России, это русские земли, это русский народ. Восемь лет они подвергались унижениям, обстрелам, бомбежкам. Дети выросли порой просто в подвалах. Восьмилетний ребенок —он не знает мирного времени. И конечно же в этих условиях мы должны поддержать нашу армию, наших добровольцев.





Булгаков отметил, что он как бывший военнослужащий знает, о чем говорит.

— Я хорошо знаю, что есть вещи, которые предусмотрены по штату только разведывательным и десантным подразделениям, например, тепловизоры, а мотострелкам или добровольцам их не положено, а потребность в этом есть, как и в квадрокоптерах и другой сложной технике, — пояснил Булгаков. — Понятно, что оборонной промышленности поставлены очень жесткие задачи со стороны президента, но в короткие сроки все не успеешь поставить в войска. А значит, мы должны к этому вопросу подойти и подключиться активно через фонд поддержки СВО. Мы с вами, как члены наблюдательного совета, будем привлекать средства в Фонд, принимать решение, куда их потом направить, контролировать их целевое использование. А если возникнут вопросы у людей, нам необходимо все разъяснять подробно, Естественно одна из главных задач — содействие в привлечении средств Фонда.

В ходе заседания кандидатура Сергея Булгакова была поддержана членами совета. В ответном слове теперь уже председатель наблюдательного совета обозначил план дальнейших действий.

— Спасибо, уважаемые коллеги, за доверие. На нас возложена очень большая и важная задача. Со следующей недели мы отправимся в округа, будем встречаться с людьми, рассказывать о целях и задачах созданного Фонда, искать поддержки, — отметил Булгаков. — Нам предстоит большая системная работа, люди нас знают, к нам прислушиваются. Уверен, что мы сможем активно содействовать наполнению Фонда. Вторая немаловажная задача — подготовка предложений по расходованию средств. Мы должны взять на контроль правильность подбора продукции и стоимость, которая должна соответствовать реальным ценам, контролировать поставки в войска. Каждый из нас имеет большой опыт работы по своему направлению и вместе мы справимся со всеми задачами.





В заключительном слове первый заместитель главы региона Александр Дорждеев особо отметил, что все средства, поступающие на спецсчет в поддержку СВО ни на какие другие цели расходоваться не будет.

— Все собранные средства пойдут только на поддержку реализаций программы по содействию военнослужащим и добровольцам — участникам СВО. Это нужно четко понимать и доводить до всех. Также, как в свое время все собранные средства шли на храм Александра Невского, так и сегодня все аккумулированные на спецсчете деньги пойдут лишь на заявленные цели.

Фото: архив ИА «Высота 102» / Волгоградская областная Дума

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