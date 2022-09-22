Волгоградские аграрии поддержат участников СВО на Украине

Волгоградские аграрии вызвались поддержать участников специальной военной операции на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102», сельхозпроизводители заявили о «всяческом содействии на постоянной основе».

— Сегодня состоялось заседание Совета по вопросам развития сельских территорий и АПК Волгоградской области, — сообщили информагентству в обладмине. — В нем приняли участие руководители сельскохозяйственных предприятий региона и эксперты.

Как уточнили в пресс-службе администрации региона, членами Совета одобрена инициатива ветеранского сообщества области о создании Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев, участвующих в спецоперации по защите республик Донбасса. Также были внесены предложения об оказании помощи бойцам на передовой.





— На совете обсуждался вопрос о поддержке добровольцев и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, — рассказал ИА «Высота 102» замдиректора АО «Аксайское» Виктор Левкин. — Это серьезное испытание для нашей Родины, для нас всех, поэтому было принято решение, что мы будем на постоянной основе оказывать всяческое содействие — материальное, продовольственное — с целью доведения спецоперации до логического завершения. Думаю, все аграрии меня в этом поддержат.

Помимо этого, на Совете обсудили текущие вопросы развития отрасли, в том числе ход посевной и уборочных кампаний.

Ранее информагентство сообщало о создании единого регионального спецсчета Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО. Губернатор региона Андрей Бочаров первым сделал взнос в созданный фонд, перечислив, по данным источника информагентства, свою месячную зарплату.

Фото: администрация Волгоградской области / архив ИА «Высота 102»