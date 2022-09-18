В Волгоградской области простились с погибшим в СВО Артемом Шмелевым

Общество 18.09.2022 12:23
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18.09.2022 12:23
Младший сержант Артем Шмелев погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
- Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Артема Шмелева искренние соболезнования. Вечная память Герою, - сообщили сегодня, 18 сентября, в администрации Камышина Волгоградской области.
Младший сержант мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Простились с ним 17 сентября в Волгоградской области, где проживают его родители.
Фото: администрация Камышина/ t.me
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