В Волгограде назначили нового главврача областной стоматологии









В ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника» назначили нового главного врача. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, им стал заведующий отделением Дмитрий Верстаков.

Его кандидатуру на пост главврача предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.

Дмитрий Верстаков окончил Волгоградскую медицинскую академию по специальности «Стоматология» в 1997 году, там же получил образование в интернатуре по профилю «Стоматология ортопедическая». Имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и орденом II степени «За заслуги перед стоматологией».

В Волгоградской областной клинической стоматологической поликлинике работает с 1997 года. С февраля 2004 года заведует отделением.

- Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению и улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения, - сообщили в облкомздраве.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области



