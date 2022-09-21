В Волгограде назначили нового главврача областной стоматологии

Общество 21.09.2022 14:48
0
21.09.2022 14:48
В ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника» назначили нового главного врача. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, им стал заведующий отделением Дмитрий Верстаков.
Его кандидатуру на пост главврача предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.
Дмитрий Верстаков окончил Волгоградскую медицинскую академию по специальности «Стоматология» в 1997 году, там же получил образование в интернатуре по профилю «Стоматология ортопедическая». Имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и орденом II степени «За заслуги перед стоматологией».
В Волгоградской областной клинической стоматологической поликлинике работает с 1997 года. С февраля 2004 года заведует отделением.
- Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению и улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения, - сообщили в облкомздраве.
Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области
Волонтеры фонда «Дари еду» и представители «Виво Маркет» передали нуждающимся семьям продуктовые наборы21.09.2022 14:54
Общество 21.09.2022 14:54
В зарослях и в обломках: смотрим, как выглядят сегодня 17 башен Т-34 на переднем крае обороны Сталинграда21.09.2022 14:16
Общество 21.09.2022 14:16
Летчики и военкомы: кто из волгоградских депутатов имеет боевое или армейское прошлое и мог бы отправиться на СВО21.09.2022 14:09
Общество 21.09.2022 14:09
«Глаз замылился»: в Волгограде плакат с ошибкой в слове «Россия» впопыхах содрали с билборда21.09.2022 13:39
Общество 21.09.2022 13:39
В Волгограде элитный дом спасли от точечной застройки и разрушения21.09.2022 12:48
Общество 21.09.2022 12:48
Андрей Бочаров возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации21.09.2022 11:33
Общество 21.09.2022 11:33
На первом в Волгограде электробусе прокатились 3 тысячи человек21.09.2022 11:29
Общество 21.09.2022 11:29
В Волгоградской области выявили 7 фантомных фирм по продаже мяса21.09.2022 10:41
Общество 21.09.2022 10:41
Шойгу объяснил, кого призовут в первую очередь при частичной мобилизации21.09.2022 10:08
Общество 21.09.2022 10:08
В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» рассказали о возможностях Личного кабинета абонента21.09.2022 09:47
Общество 21.09.2022 09:47
В Волгограде коллекторов оштрафуют за издевательства над должницей21.09.2022 08:19
Общество 21.09.2022 08:19
Скончался экс-вратарь волгоградского «Ротора»20.09.2022 21:38
Общество 20.09.2022 21:38
Бочаров готовит отмену особого противопожарного режима в Волгоградской области20.09.2022 20:43
Общество 20.09.2022 20:43
Тяжелобольному мальчику из Волгограда Детфонд организовал комфортный путь до Москвы20.09.2022 19:39
Общество 20.09.2022 19:39
Участник Сталинградской битвы Николай Небыков отметил свое 100-летие20.09.2022 19:09
Общество 20.09.2022 19:09