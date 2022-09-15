Общество 15.09.2022 18:13
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15.09.2022 18:13
В результате реорганизации вместо 13 налоговых инспекций в Волгоградской области останется 11.
Как сообщили в УФНС России по региону, Межрайонная ИФНС России № 4 по Волгоградской области присоединится к ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области, которая переименуется в Межрайонную ИФНС России № 1 по Волгоградской области. Межрайонная ИФНС России № 8 по Волгоградской области присоединится к Межрайонной ИФНС России № 11 по Волгоградской области.
- По итогам реорганизации с 19 сентября Межрайонная ИФНС России № 1 по Волгоградской области будет обслуживать налогоплательщиков г. Волжского, Быковского, Ленинского, Николаевского, Палласовского, Среднеахтубинского и Старополтавского районов Волгоградской области по адресу: 404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 46, - сообщили в ведомстве.
В свою очередь, Межрайонная ИФНС России № 11 по Волгоградской области будет обслуживать налогоплательщиков Кировского и Красноармейского районов г. Волгограда, а также Котельниковского, Октябрьского, Светлоярского, Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области по адресу: 400080, г. Волгоград, ул. Командира Рудь, 3а.
В УФНС по региону отмечают, что реорганизация налоговых органов не отразится на правах налогоплательщиков и не скажется на качестве обслуживания любой категории граждан в независимости от того, за какой услугой ФНС России налогоплательщик обратится.
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