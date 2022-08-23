Общество

Налоговая служба в Волгоградской области объявила о предстоящей реорганизации

Общество 23.08.2022 16:13
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23.08.2022 16:13



В сентябре текущего года в Волгоградской области пройдет реорганизация налоговых органов. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по региону, вместо 13 налоговых инспекций останется 11.
Так, путем присоединения к ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области, с последующим переименованием в Межрайонную ИФНС России № 1 по Волгоградской области будет реорганизована Межрайонной ИФНС России № 4 по Волгоградской области.
Также произойдет реорганизация Межрайонной ИФНС России № 8 по Волгоградской области путем присоединения к Межрайонной ИФНС России № 11 по Волгоградской области.
В УФНС по Волгоградской области пояснили, что укрупнение налоговых инспекций проводится в целях повышения эффективности налогового администрирования и оптимизации системы управления. Мероприятия, проводимые по укрупнению отдельных территориальных налоговых инспекций в регионе, завершатся 18 сентября.
По итогам реорганизации на 19 сентября в структуру УФНС России по Волгоградской области будут входить 11 территориальных налоговых инспекций:
• одна специализированная инспекция - Межрайонная ИФНС России № 2 по Волгоградской области – центр компетенции по взысканию неисполненных налоговых обязательств с функциями по управлению долгом
(400005, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 90);
• восемь межрайонных инспекций:
- Межрайонная ИФНС России № 1 по Волгоградской области
(404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 46);
- Межрайонная ИФНС России № 3 по Волгоградской области
(403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Короленко, 18);
- Межрайонная ИФНС России № 5 по Волгоградской области
(403003, Волгоградская обл., р.п. Городище, ул. Чуйкова, 2);
- Межрайонная ИФНС России № 6 по Волгоградской области
(403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Мичурина, 17а);
- Межрайонная ИФНС России № 7 по Волгоградской области
(403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, пр. Ленина, 83);
- Межрайонная ИФНС России № 9 по Волгоградской области
(400078, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 67а);
- Межрайонная ИФНС России № 10 по Волгоградской области
(400011, г. Волгоград, ул. Богданова, 2);
- Межрайонная ИФНС России № 11 по Волгоградской области
(400080, г. Волгоград, ул. Командира Рудь, 3а);
• две инспекции по районам г. Волгограда:
- ИФНС России по Центральному району г. Волгограда
(400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 12);
- ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда
(400094, г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, 38).
В УФНС по региону отмечают, что реорганизация налоговых инспекций не приведет к снижению доступности получения налогоплательщиками услуг, предоставляемых ФНС России.

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