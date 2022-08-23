







В сентябре текущего года в Волгоградской области пройдет реорганизация налоговых органов. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по региону, вместо 13 налоговых инспекций останется 11.

Так, путем присоединения к ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области, с последующим переименованием в Межрайонную ИФНС России № 1 по Волгоградской области будет реорганизована Межрайонной ИФНС России № 4 по Волгоградской области.

Также произойдет реорганизация Межрайонной ИФНС России № 8 по Волгоградской области путем присоединения к Межрайонной ИФНС России № 11 по Волгоградской области.

В УФНС по Волгоградской области пояснили, что укрупнение налоговых инспекций проводится в целях повышения эффективности налогового администрирования и оптимизации системы управления. Мероприятия, проводимые по укрупнению отдельных территориальных налоговых инспекций в регионе, завершатся 18 сентября.

По итогам реорганизации на 19 сентября в структуру УФНС России по Волгоградской области будут входить 11 территориальных налоговых инспекций:

• одна специализированная инспекция - Межрайонная ИФНС России № 2 по Волгоградской области – центр компетенции по взысканию неисполненных налоговых обязательств с функциями по управлению долгом

(400005, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 90);

• восемь межрайонных инспекций:

- Межрайонная ИФНС России № 1 по Волгоградской области

(404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 46);

- Межрайонная ИФНС России № 3 по Волгоградской области

(403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Короленко, 18);

- Межрайонная ИФНС России № 5 по Волгоградской области

(403003, Волгоградская обл., р.п. Городище, ул. Чуйкова, 2);

- Межрайонная ИФНС России № 6 по Волгоградской области

(403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Мичурина, 17а);

- Межрайонная ИФНС России № 7 по Волгоградской области

(403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, пр. Ленина, 83);

- Межрайонная ИФНС России № 9 по Волгоградской области

(400078, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 67а);

- Межрайонная ИФНС России № 10 по Волгоградской области

(400011, г. Волгоград, ул. Богданова, 2);

- Межрайонная ИФНС России № 11 по Волгоградской области

(400080, г. Волгоград, ул. Командира Рудь, 3а);

• две инспекции по районам г. Волгограда:

- ИФНС России по Центральному району г. Волгограда

(400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 12);

- ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда

(400094, г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, 38).

В УФНС по региону отмечают, что реорганизация налоговых инспекций не приведет к снижению доступности получения налогоплательщиками услуг, предоставляемых ФНС России.



