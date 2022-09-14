Общество

Не мог оставить больную маму: жительница Волгограда спустя месяцы нашла брата в ЛНР

Общество 14.09.2022 20:41
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14.09.2022 20:41


Жительница Волгограда Людмила (имя изменено, — Прим. ред.) спустя месяцы смогла найти своего брата в ЛНР. Неравнодушные волгоградцы откликнулись на призыв женщины о помощи. На свой страх и риск миссия «Дома Дружбы» отправилась в Лисичанск. 

Подробности — в материале ИА «Высота 102».



Сергей Степаньков уже не в первый раз отвозит гуманитарную помощь на территории ЛНР и ДНР. Как признается заместитель председателя региональной общественной организации «Дом дружбы», он и его соратники просто не могут поступить иначе.

— Поймите, здесь люди ждали Россию долгие годы. Мы уже не в первый раз привозим сюда гумпомощь, организуем мероприятия. Нашим братьям и сестрам здесь нужна помощь, мы видим их настроения, разговариваем. Это наши люди, мы не имеем права их бросить, — уверен Сергей. 



История с поисками Георгия (имя изменено, — Прим. ред.) началась случайно, уточняет Степаньков. 

— В организацию «Дом Дружбы» обратилась жительница Волгограда, которая рассказала, что с апреля потеряла связь с братом, оставшимся в Лисичанске. Больше четырех месяцев от ее близкого человека не было весточки, — рассказывает волгоградец. — Мы знали только имя, фамилию и примерное местонахождение Георгия. 



Сергей Степаньков уточняет, что в очередную командировку в подшефный Волгоградскому региону Станично-Луганский район ЛНР он отправился вместе Казбеком Фарниевым (председателем областной общественной организации «Дом дружбы», — Прим. ред.) и общественником Алексеем Ульяновым. 

— Мы повезли в ЛНР очередную партию гуманитарной помощи и уже на месте приняли решение выдвигаться к Лисичанску на поиски брата, обратившейся к нам женщины, — уточняет Сергей. — Отправились на легковой иномарке. По приезду в Волгоград спустило все четыре колеса — они были буквально нашпигованы осколками. 



Георгий не смог уехать из Лисичанска, когда была возможность. Как рассказал Сергей, он не мог бросить свою лежачую мать, а везти ее под обстрелами не решился. 

— Сестра хотела его забрать в Волгоград, но сами видите, какая ситуация получилась. Георгий не захотел так рисковать, — добавляет Степаньков. 



Как уточнил Сергей, им удалось найти Георгия и передать ему видеопослание от сестры, а также необходимую сумму денег, лекарства и местную сим-карту с телефоном.  

— Большой приветик! Спасибочки! Я тебя сегодня вспоминал. Интернет появится — мы свяжемся.  Обязательно! — записал в ответном видео мужчина.

Раннее ИА «Высота 102» публиковало историю беженца из Мариуполя, которому в начале апреля вместе с семьей удалось бежать в Волгоград. Чуть больше месяца пока еще гражданин Украины был вынужден выживать на своей родной земле, фактически оказавшись в плену ВСУ и боевиков «Азова»*. 

Фото и видео: Алексей Ульянов 

* «Азов» — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация

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