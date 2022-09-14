Воздушное пространство над Волгоградом открыто для пассажирских самолетов

В аэропорту Волгограда в течение ближайшего часа планируется прилет двух самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщает ИА «Высота 102», одновременно задерживается прилет пяти самолетов: одного из Анатальи и четырех из Москвы.





По неподтвержденной информации, задержка рейсов обусловлена тем фактом, что воздушное пространство над Волгоградом сегодня на несколько часов оказалось закрыто. О причинах таких мер не сообщается на сайте Росавиации. По-прежнему Международный аэропорт Волгограда рекомендован авиакомпаниям для альтернативной перевозки пассажиров в связи с закрытием других российских аэропортов.

Официальный представитель Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова подтвердила факт задержки нескольких рейсов, попутно сообщив ИА «Высота 102» о штатной работе воздушной гавани в настоящее время.

– Рейсы действительно были задержаны, но уже готовятся к прилету и вылету, – сказала она.

На четыре рейса – в Санкт-Петербург и Москву – в Волгограде в настоящее время идет регистрация пассажиров.