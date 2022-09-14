«Был разбор полетов»: Блошкин собрался в Камышин на кладбище убитых на Украине

Председатель Волгоградской облдумы и руководитель областной организации ветеранов Александр Блошкин приедет в середине октября в Камышин, чтобы выяснить ситуацию с Аллеей Славой, которую просят обустроить родные погибших на Украине воинов.

– Мне позвонили из аппарата областной организации, сказали, что был разбор полетов по этому поводу и что Александр Блошкин лично займется этим вопросом, – рассказала ИА «Высота 102» Светлана Ивченко. – Также прозвучало, что будут выяснять, кто назвал место, где похоронены наши близкие, Аллеей Славы. Но мы этого не боимся. Чиновники Камышина тоже называли это место на кладбище именно так.

Напомним, Светлана Ивченко, чей сын Максим погиб на Украине 7 июня, добивается от местных властей обустройства Аллеи Славы – места на кладбище Камышина, где похоронены уже 14 погибших в СВО воинов. Женщина и родные погибших хотят, чтобы здесь сделали дорожки, установили указатели и высадили деревья. Камышанка отправила обращение на имя Александра Блошкина, который переправил его заместителю губернатора Волгоградской области Геннадию Шевцову.