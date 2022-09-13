Расследования

Приговор серийным расхитителям лифтов вынесли в Волгограде

Расследования 13.09.2022 21:01
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13.09.2022 21:01



Трое жителей Волгограда признаны виновными в совершении 70 краж лифтового оборудования в многоквартирных домах, сообщили ИА «Высота 102» в Советском районном суде Волгограда.
Судом установлено, что Андреяненков П.А., Шорин А.А. и Шкарупа Н.Н., вступив в предварительный сговор, проникали в технические помещения многоквартирных домов, откуда тайно похищали тормозные лифтовые катушки.
Молодые люди, которым от 18 до 20 лет, полностью признали вину и раскаялись.
- Шкарупа Н.Н. признан виновным в совершении 20 краж группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище. Ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 6000 рублей, который надлежит исполнять самостоятельно, - сообщили в районном суде.



Андреяненков П.А. и Шорин А.А., которые впервые совершили преступления средней тяжести, добровольно возместили причиненный преступлениями ущерб. Решением суда, с учетом ходатайства потерпевших, уголовное дело по обвинению их в 70 кражах прекращено в связи с примирением подсудимых с представителями потерпевших.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как ранее сообщало информагентство, фигурантам уголовного дела грозило до 5 лет колонии. Молодые люди в период с июля по август 2021 года совершили 70 незаконных проникновений в технические помещения многоквартирных домов, чтобы украсть медные тормозные катушки с лифтов в Советском, Ворошиловском, Кировском, Красноармейском, Краснооктябрьском и Центральном районе. 
Они промышляли кражами в основном в утреннее время, когда большинство жителей уходили на работу и по делам, и никто не смог бы их застукать за воровством. 
При этом один из сообщников ранее работал в организации, которая занималась техническим обслуживанием лифтового оборудования. Поэтому мужчина знал механизм закрывания технических помещений, а также место, где находятся тормозные катушки. Общая сумма причиненного ущерба превысила 670 тысяч рублей. 
Преступную группу задержали в августе 2021 года.

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