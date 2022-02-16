Заправки для электрокаров появятся в Волжском и в центре Волгограда

Общество 16.02.2022 11:00
0
16.02.2022 11:00
Зарядные станции для электротранспорта с солнечными батареями построят на проспекте Ленина в Волгограде и на улице Карбышева в Волжском за 31,5 миллиона рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Запрос оферт, при котором победителем признается участник, предложивший самые лучшие характеристики товара, объявила компания «Волгоградоблэлектро».
В Волжском зарядную станцию построят на улице им. генерала Карбышева (от ул. Александрова до ул. Оломоуцкой) на земельном участке площадью 1373 кв.м. Здесь будет парковка на шесть мест и два терминала, где одновременно смогут заряжаться по три электромобиля. Объем отпускаемой энергии для этого объекта составит до 2 ГВт (или 2 миллиарда ватт) в год. Зарядная станция будет работать круглосуточно. Начальная цена контракта составляет 15,9 миллиона рублей.
Аналогичную зарядную станцию возведут в Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина. Согласно данным публичной кадастровой карты Волгограда, земельный участок расположен рядом с ТРК «Европа Сити Молл». Начальная стоимость электрозаправки - 15,6 миллиона.
Напомним, что в Волгограде первая электрозаправка была открыта летом 2021 года в Советском районе. Она может обслуживать все виды электромобилей, в том числе электрокары Tesla.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Реклама
Волгоградцам пообещали рост продолжительности жизни до 80 лет в 2030 году16.02.2022 12:51
Общество 16.02.2022 12:51
Акселератор роста: Волгоградская область стала одним из лидеров нацпроекта «Производительность труда»16.02.2022 12:45
Общество 16.02.2022 12:45
Дом в отдаленном поселке Волгограда приговорили к сносу16.02.2022 10:22
Общество 16.02.2022 10:22
Назначен новый директор природного парка «Щербаковский» Волгоградской области16.02.2022 08:19
Общество 16.02.2022 08:19
Дома в четырех районах Волгограда попали под плановое отключение света16.02.2022 08:00
Общество 16.02.2022 08:00
Банк «Открытие»: жители юга не готовы носить шубы и не горят желанием их покупать себе или кому-то еще15.02.2022 19:23
Общество 15.02.2022 19:23
«Хорошая профилактика сердечно-сосудистых, но не настолько же!»: по пути из Волжского в Волгоград могут исчезнуть маршрутки15.02.2022 18:02
Общество 15.02.2022 18:02
В Волгоградской области сократилось число школ с карантином по ОРВИ15.02.2022 17:44
Общество 15.02.2022 17:44
Выборы ректора стартовали в волгоградском вузе15.02.2022 16:31
Общество 15.02.2022 16:31
Под Волгоградом слепили самого толстого снеговика15.02.2022 13:57
Общество 15.02.2022 13:57
В Волгограде выбирают лучшего повара в сфере социального питания15.02.2022 13:05
Общество 15.02.2022 13:05
Жители Волгоградской области за неделю стали меньше простывать15.02.2022 12:59
Общество 15.02.2022 12:59
Ушел из жизни самый титулованный строитель Волгограда Герасим Иванович Артемов15.02.2022 12:38
Общество 15.02.2022 12:38
Военные и чиновники в Волгограде почтили память воинов-интернационалистов15.02.2022 10:24
Общество 15.02.2022 10:24
Волгоградские СНТ и ГСК заплатят по максимуму за сорванные пломбы на электросчетчике15.02.2022 09:45
Общество 15.02.2022 09:45
Реклама