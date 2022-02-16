Заправки для электрокаров появятся в Волжском и в центре Волгограда





Зарядные станции для электротранспорта с солнечными батареями построят на проспекте Ленина в Волгограде и на улице Карбышева в Волжском за 31,5 миллиона рублей, сообщает ИА « Высота 102 » со ссылкой на сайт госзакупок. Запрос оферт, при котором победителем признается участник, предложивший самые лучшие характеристики товара, объявила компания « Волгоградоблэлектро » .

В Волжском зарядную станцию построят на улице им. генерала Карбышева (от ул. Александрова до ул. Оломоуцкой) на земельном участке площадью 1373 кв.м. Здесь будет парковка на шесть мест и два терминала, где одновременно смогут заряжаться по три электромобиля. Объем отпускаемой энергии для этого объекта составит до 2 ГВт (или 2 миллиарда ватт) в год. Зарядная станция будет работать круглосуточно. Начальная цена контракта составляет 15,9 миллиона рублей.

Аналогичную зарядную станцию возведут в Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина. Согласно данным публичной кадастровой карты Волгограда, земельный участок расположен рядом с ТРК « Европа Сити Молл » . Начальная стоимость электрозаправки - 15,6 миллиона.

Напомним, что в Волгограде первая электрозаправка была открыта летом 2021 года в Советском районе. Она может обслуживать все виды электромобилей, в том числе электрокары Tesla.

Фото из архива ИА « Высота 102 »



