Задержанному ФСБ за призывы к расправе над чиновниками волжанину вынесли приговор

В городе Волжском Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали 47-летнего мужчину, который в соцсетях распространял призывы к расправе над представителями органов власти. Сегодня, 13 сентября, в УФСБ России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили об оглашении приговора волжанину.

– В текущем году на территории региона задержан 47-летний житель Волгограда, причастный к распространению в Интернете материалов экстремистского характера, – прокомментировали информагентству в УФСБ. – По возбужденному следственным подразделением УФСБ уголовному делу Волжский городской суд признал Егорова А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК России – публичные призывы, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей.

Судом житель Волжского приговоре к полутора годам в колонии-поселении. Кроме того, мужчина на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

– Приговор вступил в законную силу, – сообщают в региональном управлении ФСБ России.