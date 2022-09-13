Общество

Задержанному ФСБ за призывы к расправе над чиновниками волжанину вынесли приговор

Общество 13.09.2022 10:09
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13.09.2022 10:09


В городе Волжском Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали 47-летнего мужчину, который в соцсетях распространял призывы к расправе над представителями органов власти. Сегодня, 13 сентября, в УФСБ России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили об оглашении приговора волжанину. 

– В текущем году на территории региона задержан 47-летний житель Волгограда, причастный к распространению в Интернете материалов экстремистского характера, – прокомментировали информагентству в УФСБ. – По возбужденному следственным подразделением УФСБ уголовному делу Волжский городской суд признал Егорова А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК России – публичные призывы, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей. 

Судом житель Волжского приговоре к полутора годам в колонии-поселении.  Кроме того, мужчина на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

– Приговор вступил в законную силу, – сообщают в региональном управлении ФСБ России. 


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