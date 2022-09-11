В Волгоградской области назвали самый вяло голосующий округ

В Волгоградской области продолжается голосование на довыборах депутатов регионального заксобрания. Как сообщает ИА «Высота 102», по состоянию на утро 11 сентября определился самый вяло голосующий округ.

— По состоянию на 10.00 11 сентября проголосовали по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3 — 31 960 избирателей (31,55%), по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 — 38 766 избирателей (36,35%) и по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13 — 28 606 избирателей (33,15%), — сообщает информагентство со ссылкой на данные избирательной комиссии Волгоградской области.

Исходя из процентного соотношения, самый вяло голосующий округ — Михайловский. В трех одномандатных избирательных округах баллотируются 15 кандидатов. Голосование пройдет в течение трех дней подряд — 9, 10 и 11 сентября.

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