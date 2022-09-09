В Волгоградской области взяли на карандаш голосующих за депутатов

В Волгоградской области стартовали довыборы в региональное заксобрание по одномандатным избирательным округам. Как стало известно ИА «Высота 102», пока активнее всего голосуют в Городищенском избирательном округе.

— По состоянию на 15.00 9 сентября проголосовали по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3 — 12 063 избирателя (11,92%), по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 — 13 306 избирателей (12,48%) и по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13 — 8 109 избирателей (9,4%), — сообщает информагентство со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в трех одномандатных избирательных округах баллотируются 15 кандидатов. Голосование пройдет в течение трех дней подряд — 9, 10 и 11 сентября.

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