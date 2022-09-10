Треть избирателей проголосовали за два дня в Волгоградской области









На дополнительных выборах трех депутатов Волгоградской облдумы в одномандатных округах за два дня проголосовали в среднем треть избирателей.

Как сообщили в ИКВО, по итогам двух дней явка избирателей по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3 составила 30 387 избирателей (30%). По Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 – 37 395 избирателей (35,06%), по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13 – 28 110 избирателей (32,57%).

- Голосование проходит в штатном режиме, в рамках действующего законодательства. На участках работают наблюдатели, журналисты, - отметили в ИКВО.

Реализовать свое активное избирательное право сегодня смогли и жители отдаленных населенных пунктов в Ленинском и Фроловском районах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Как и в первый день голосования, сразу после окончания времени голосования 10 сентября участковые избирательные комиссии переместят избирательные бюллетени из стационарных ящиков для голосования в сейф-пакеты, которые хранятся в отдельных сейфах в зоне видимости средств видеофиксации.

Помещения участковых избирательных комиссий находятся под круглосуточной охраной полиции.

Голосование возобновится 11 сентября в 08.00.



