Волгограцам рассказали, когда на новой неделе ждать тепла до +26 °С

На новой неделе синоптики прогнозируют в Волгограде значительное увеличение дневных температур. Как сообщает ИА «Высота 102», с понедельника вероятны дожди и ветер до 16 м/с, а уже к выходным стоит ждать потепления до +26 °С.

— В Волгограде в понедельник, 12 сентября, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточного направления 8-13 м/с, с порывами до 16 м/с. Температура воздуха днем составит всего +14...+16 °С, — рассказали информагентству специалисты Волгоградского гидрометцентра. — Во вторник, 13 сентября, в городе-герое кратковременные дожди, юго-восточный ветер 8-13 м/с. Ночью в городе +10...+12 °С, в дневные часы +15...+17 °С.

Сегодня, 11 сентября, в Волгограде осадки маловероятны. Скорость ветра 8-13 м/с. Днем воздух прогреется до +19...+21 °С.

По данным портала Gismeteo, дождливой будет почти вся предстоящая неделя. На выходные прогнозируются сильные осадки. Вместе с тем к воскресенью ожидается потепление до +26 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»