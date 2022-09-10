На сцене нового амфитеатра в Волгограде поженились 7 пар









Сегодня, 10 сентября, семь пар поженились на сцене нового амфитеатра, который был открыт накануне на обновленной набережной Волгограда.

- Зарегистрирован брак семи пар из разных районов Волгограда. Исполнив первый танец, молодожены отправились на двухчасовую прогулку по Волге, - сообщили в мэрии.

Выездная регистрация браков состоялась сразу после парада молодоженов. В нем приняли участие 120 пар, которые вступили в брак в этом году. Под музыку «Марша Мендельсона» дамы в белых платьях и их спутники прошли по отреставрированной лестнице в створе ул. Ковентри к новому амфитеатру.

Напомним, что в эти выходные жители города отмечают 433-летие Волгограда. Во всех районах проходят праздничные мероприятия.

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