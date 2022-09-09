Несмотря на достаточно прохладную погоду, в Волгограде сегодня, 9 сентября, тысячи горожан с детьми пришли на берег Волги, чтобы первыми прогуляться по обновленной нижней террасе. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», волгоградцы высоко оценили масштабный амфитеатр с великолепным видом на реку, музейный комплекс в память о героях-речниках, а также просторные и благоустроенные прогулочные зоны с фонтанами.

– Волгоград преображается. И это очень здорово, – высказали впечатления Сергей и Ирина Кобликовы. – Это прекрасное место для фотосессии. И, конечно, хотелось бы, чтобы появлялись не только новые места, но и связанные с ними новые традиции.





Компанию волгоградцам составил сегодня и губернатор Андрей Бочаров. Глава региона пообщался с горожанами, вместе с ними обсудил развитие общественных территорий и, конечно, оценил результат работы.

– Поздравляю с очень хорошим событием: наш любимый город получил современную набережную, жители и гости — место, где можно отдохнуть, прогуляться, пообщаться, – сказал губернатор. – Было много очень тяжелой, очень сложной работы. Для нас это еще один лист, где можно написать: «Задача выполнена». С другой стороны, это означает, что пора приступать к дальнейшему развитию прибрежной части, чтобы так было на протяжении всего Волгограда. Я поздравляю всех жителей с Днем рождения города. Все говорит о том, что город живет и город будет жить, развивается и будет развиваться. Вперед, город! С Днем рождения! И всего самого доброго горожанам.