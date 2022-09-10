Центр Волгограда на два дня закрыли для автомобилей









Сегодня, 10 сентября, одновременно стали пешеходными сразу несколько улиц в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения на проезд автотранспорта введен на период празднования Дня города. Масштабные гуляния продут два дня – 10 и 11 сентября.

По данным мэрии, для обеспечения безопасности волгоградцев пешеходный режим введен на Нулевой продольной магистрали, а также на улицах Чуйкова и Советской, а также на площади Павших борцов и примыкающих к ним участках улично-дорожной сети.

Отметим, что рокадную дорогу перекрыли уже вечером 9 сентября.

В эти праздничные дни на особый режим работы переведен общественный транспорт. В каждом районе в местах проведения праздничных мероприятий с целью обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и безопасности дорожного движения несут службу дополнительные наряды полиции.

Напомним, что 10 и 11 сентября в Центральном районе территория в границах улиц Калинина, Чуйкова, 13-ая Гвардейская, пересечение улиц Аллея Героев и Советская, а также вдоль береговой линии на нижней террасе Набережной, будет закрыта по периметру металлическими ограждениями.

Для прохода граждан организовано 15 входных групп с установкой стационарных рамок-металлодетекторов и проведением досмотровых мероприятий.

В главке МВД также напомнили, что 10 и 11 сентября движение транспорта в границах улиц Калинина и 7-ой Гвардейской, на Нулевой продольной, будет ограничено.



