Общество

Центр Волгограда обнесут заборами 10 и 11 сентября из-за массовых гуляний

Общество 08.09.2022 19:31
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08.09.2022 19:31


Полиция Волгограда готовится нести службу в усиленном режиме в связи с предстоящим трехдневным празднованием Дня города. По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, пропуск на площадки, где планируются массовые мероприятия, будет осуществляться через рамки металлодетекторов. Водителям личного транспорта не стоит забывать об ограничениях движения в центре. 

– В каждом районе в местах проведения праздничных мероприятий с целью обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и безопасности дорожного движения будут нести службу дополнительные наряды полиции, – рассказали в главке полиции. – Проезд личного транспорта граждан к местам проведения праздничных мероприятий будет ограничен.

Так, 10 и 11 сентября в Центральном районе территория в границах улиц Калинина, Чуйкова, 13-ая Гвардейская, пересечение улиц Аллея Героев и Советская, а также вдоль береговой линии на нижней террасе Набережной, будет закрыта по периметру  металлическими ограждениями.

– Будет организовано 15 входных групп с установкой стационарных рамок-металлодетекторов и проведением досмотровых мероприятий, – объясняют в ГУ МВД. – 10 и 11 сентября движение транспорта в границах улиц Калинина и 7-ой Гвардейской, на Нулевой продольной, будет ограничено.

Впрочем, перекрывать движение на рокадной магистрали начнут в Центральном районе уже завтра, 9 сентября, с 16.00.

– Запрет на передвижение транспорта вводится с этого времени в границах от кругового движения напротив центральной лестницы до улицы 7-я Гвардейская. В связи с вводимыми ограничениями движения транспорта водителей просят заранее планировать свои маршруты.

Напомним, что общественный транспорт в праздничные дни перейдет на усиленный режим работы. Как будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи, а также где нельзя будет оставлять личный транспорт, читайте в специальном материале «Высоты 102».

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