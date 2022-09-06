Администрация Волгограда опубликовала информацию о том, как будет работать общественный городской транспорт с 9 по 11 сентября в связи с массовыми мероприятиями в центре города по случаю Дня города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии, троллейбусы, автобусы и трамваи будут переведены на усиленный режим: количество транспорта на линиях увеличат, а график синхронизируют с праздничной программой. Кроме того, часть улиц в Центральном районе на три дня станут пешеходными, в выходные дни по вечерам отменят некоторые остановки.



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9 сентября

В вечерние часы будет усилена и продлена работа электротранспорта. Так, от станции «Комсомольская» последнее отправление трамвая в направлении «Ельшанки» -запланировано на 22.40, а в направлении «ВГТЗ» - на 23.00.

Трамваи № 1, 2, 4, 10 будут работать по графику будних дней. Последние рейсы от «Детского центра» отправятся в период с 23.30 до 23.40.

Троллейбусы № 8А, 9 и 15А припозднятся до 23.00.

10 сентября

Работа трамвайных маршрутов СТ-2, №1, 2, 4, 10, а также троллейбусов № 8а, 9, 10а, 15 и автобусов № 2, 6э, 21, 35, 55, 65 и 88э будет продлена до 24.00.

– В случае наличия пассажиропотока после полуночи движение транспорта по троллейбусным маршрутам будет продолжено, – сообщили информагентству в мэрии.

В южном направлении от ст. «Волгоград-1» 10 сентября в 22.50 отправится дополнительная электричка. Электропоезд проследует до ст. «Шпалопропитка».

11 сентября

В этот день трамвайные маршруты СТ-2, 1, 2, 3, 4, 10, а также троллейбусы № 8а, 9 и 15а будут курсировать по городу до 23.30. Не исключено, что их работа будет также продлена в случае большого наплыва пассажиров.

Автобусы № 21, 35, 55, 65 будут перевозить жителей Волгограда до 23.00 11 сентября, а автобусы №2, 6э и 88э – до полуночи.

Отмена остановок

– 10 и 11 сентября во время проведения массовых мероприятий автобусы № 35 при движении в центр города вместо «Речпорта» будут следовать до конечной остановки «Детский центр», – предупреждают Волгоградцев в мэрии. – Без заезда на набережную будет работать и вспомогательный маршрут №98.

10 и 11 сентября с 21.30 автобусы и троллейбусы будут двигаться без остановки на Комсомольской, а также на Современнике и на медуниверситете. Также не будет осуществляться посадка на троллейбусы и автобусы на остановке «Детский центр». Все подземные станции скоростного трамвая продолжат работу в обычном режиме.

– В вечерние часы 10 и 11 сентября транспортные предприятия стянут в центр города дополнительные единицы подвижного состава, который будет отправляться от пиковых точек загрузки сразу по мере заполнения салона, – делятся планами в мэрии. – На тех остановках, где прогнозируется наибольшее количество пассажиров, городские профильные службы организуют схему безопасной посадки в транспорт с помощью фан-барьеров.

Пешеходный режим

Для обеспечения безопасности волгоградцев, как и сообщалось ранее, пешеходный режим будет введен на Нулевой продольной магистрали, а также на улицах Чуйкова и Советской, а также на площади Павших борцов и примыкающих к ним участках улично-дорожной сети.

– Подобный алгоритм функционирования общественного транспорта в условиях высокой загрузки и плотных пешеходных потоков в Волгограде был отработан и хорошо себя зарекомендовал в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также во время проведения молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» в июне текущего года, – объясняют решения в мэрии.