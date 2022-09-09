Юных волгоградцев в управлении ФСБ просветили о жизни Феликса Дзержинского

В Волгограде учеников гимназии № 7 Красноармейского района 9 сентября пригласили в управление ФСБ России по Волгоградской области. Ребята, входящие в отряд «Юные друзья пограничников», узнали о жизни и деятельности Феликса Дзержинского. С этой целью в управлении организовали для них экскурсию.





– В преддверии 145-летия со дня рождения Феликса Дзержинского по инициативе сотрудников и ветеранов УФСБ, а также регионального погрануправления проведена для ребят была организована экскурсия. В ходе нее они узнали о личности Феликса Дзержинского, об истории образования органов госбезопасности Волгоградской области и результатах работы за более чем столетний период их существования. В том числе и о подвигах чекистов в годы войны и на современном этапе, – сообщили в региональном УФСБ России.





Юным волгоградцам показали документы и обмундирование, а также оружие, личные вещи и награды чекистов, фотографии и прочие архивные материалы, раскрывающие деятельность выдающихся сотрудников органов безопасности.

– Помимо этого члены отряда «Юные друзья пограничников» побеседовали с сотрудниками и ветеранами Управления, задали интересующие их вопросы. Также учащиеся совместно с представителями Совета ветеранов и сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области возложили цветы к памятнику Феликса Дзержинского, – добавляют в пресс-службе главка ФСБ России.