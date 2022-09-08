«Уехал на сенокос»: стали известны обстоятельства исчезновения 56-летнего жителя Волгоградской области









Стали известны подробности исчезновения 56-летнего мужчины, который пропал 31 июля. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковой группе «Лиза Алерт», Игорь Владимирович Ломакин, житель села Заплавное Ленинского района, приехал летом в Серафимович на подработку. Он трудился на сенокосе.









Волонтеры предполагают, что мужчина может находиться в Волгограде и просят всех, кто его видел, сообщить об этом по телефону - 89275032467.



