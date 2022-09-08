«Уехал на сенокос»: стали известны обстоятельства исчезновения 56-летнего жителя Волгоградской области
Расследования 08.09.2022 08:30
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08.09.2022 08:30
Стали известны подробности исчезновения 56-летнего мужчины, который пропал 31 июля. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковой группе «Лиза Алерт», Игорь Владимирович Ломакин, житель села Заплавное Ленинского района, приехал летом в Серафимович на подработку. Он трудился на сенокосе.
Последний раз его видели в последний день июля, а затем он исчез. При этом оставил все свои документы.
Волонтеры предполагают, что мужчина может находиться в Волгограде и просят всех, кто его видел, сообщить об этом по телефону - 89275032467.
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