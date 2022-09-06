Общество 06.09.2022 12:50
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06.09.2022 12:50
В Волгоградской области больше месяца идут поиски 56-летнего жителя Серафимовича, который пропал 31 июля. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковой группе «Лиза Алерт», примеры Игоря Владимировича Ломакина – рост 165 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в зеленую куртку, синюю футболку, синие джинсы, черные кеды. У мужчины был головной убор - черная кепка.
Всем, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просьба звонить по телефону Ольге - 89275032467.
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