В селе Лебяжьем Камышинского района Волгоградской почтили память воинов, погибших в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой районную администрацию, на здании местной школы установили мемориальную доску.

— Установили памятный знак с портретами и именами троих земляков, которые учились там в разные годы, — пояснили информагентству в администрации Камышинского района.

Сообщение об установке мемориальной доски появилось в официальном Telegram-канале администрации Камышинского района накануне.

Памятную табличку установили в честь уроженцев Волгоградской области — майора Алексея Осокина, ефрейтора Александра Водяного и старшего сержанта Дениса Ульбрехта. Военнослужащие посмертно представлены к государственным наградам — звезде Героя России и орденам Мужества.

Фото: скриншот видео ГТРК «Волгоград-ТРВ»

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