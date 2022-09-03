Под Волгоградом открыли мемориальную доску погибшему в СВО воину

Фото администрации Котельниковского района VK
Общество 03.09.2022 07:51
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03.09.2022 07:51
Фото администрации Котельниковского района VK
Накануне состоялось торжественное открытие мемориальной доски младшему сержанту Антону Дудкину, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Котельниковского района Волгоградской области, памятную табличку установили на фасаде средней образовательной школы №5, в которой учился погибший.
На открытии памятного знака присутствовали представители администрации района и города, семья героя, родные и друзья, педагоги и одноклассники, учащиеся школы, ветераны боевых действий, воспитанники районного военно-патриотического клуба «Боевое братство».
Право открыть мемориальную доску в память о мужестве и самоотверженности Антона Дудкина представилось воспитанникам районного военно-патриотического клуба «Боевое братство».
Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.
Младший сержант Антон Дудкин был похоронен на своей родине в конце июня 2022 года.
Фото администрации Котельниковского района VK
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