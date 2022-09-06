Экономика

Власти Волгоградской области объяснили высокую смертность бизнеса в регионе

Экономика 06.09.2022 06:06
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06.09.2022 06:06


Росстат обновил данные о демографии организаций в Волгоградской области. Как следует из информации федерального ведомства, так, в регионе в июне было создано 107 организаций, тогда как ликвидировано в три раза больше – 372 организации. Такая тенденция, судя по сведениям Росстата, сохраняется в Волгоградской области последние месяцы.

В комитете экономической политики и развития Волгоградской области корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что уменьшение количества юридических лиц не означает фактическое закрытие бизнеса. 

– Процессы ликвидации могут быть связаны с укрупнением, слиянием организаций, сменой организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, – прокомментировали в ведомстве. 

В комитете отметили, что в Волгоградской области активно развивается малый бизнес. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, формируемого федеральной налоговой службой, за июль 2022 года число субъектов МСП в регионе выросло на 1,2% и составило 70515 единиц.

Количество самозанятых граждан с начала 2022 года увеличилось более чем на 22 тысячи и составило на 1 сентября 2022 года 75020 человек. 


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