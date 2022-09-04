В торговом центре Волгограда замертво упал посетитель

В Красноармейском районе Волгограда в ТРЦ «Юбилейный» замертво упал один из посетителей. Как стало известно ИА «Высота 102», на втором этаже торгового комплекса, расположенного на улице 50 лет Октября, 15А, скончался мужчина.

— Происшествие случилось днем. Торговый центр не прекращал работу, отделы не закрывались, — рассказал информагентству один из продавцов. — Никакого криминала. Мужчине стало плохо, он упал и умер на месте.

ИА «Высота 102» направило запрос в СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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