Происшествия

СК начал проверку после смерти в ТЦ Волгограда 53-летнего мужчины

Происшествия 04.09.2022 18:59
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04.09.2022 18:59


В Волгограде следователи устанавливают причину смерти 53-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», местный житель скоропостижно скончался в торговом комплексе «Юбилейный» в Красноармейском районе. 

— Организована доследственная проверка. Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, —прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти. 

Известно, что погибший скоропостижно скончался в торговом комплексе на глазах у своей супруги — они вместе пришли за продуктами. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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