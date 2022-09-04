СК начал проверку после смерти в ТЦ Волгограда 53-летнего мужчины

В Волгограде следователи устанавливают причину смерти 53-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», местный житель скоропостижно скончался в торговом комплексе «Юбилейный» в Красноармейском районе.

— Организована доследственная проверка. Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, —прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти.

Известно, что погибший скоропостижно скончался в торговом комплексе на глазах у своей супруги — они вместе пришли за продуктами.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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