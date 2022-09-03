8-летняя пассажирка самолета «Москва-Сочи» госпитализирована в больницу Волгограда









8-летняя пассажирка самолета «Москва-Сочи» госпитализирована в больницу №7 Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграмм-канал aviaincident, накануне вечером во время полета лайнера ребенок почувствовал себя плохо.





В 21:38 ч. поступило сообщение о том, что на борту находится больной пассажир. У девочки заподозрили аппендицит. Было принято решение приземлиться на аэродроме в Волгограде.





Посадка прошла успешно, девочку увезла скорая помощь. Сегодня, 3 сентября в облкомздраве сообщили, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Она продолжает лечение в отделении хирургии.