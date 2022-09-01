Крути – не хочу: в Волгоградской области на 11% подешевели помидоры и на 6% морковь

Волгоградстат 1 сентября опубликовал итоги очередного мониторинга цен на продукты питания. Как сообщает ИА "Высота 102", за семь минувших дней в Волгоградской области больше чем на два процента подорожали мясо и колбасные изделия, а вот некоторые овощи заметно сбросили в цене.

Смотрим, что из продуктов подешевело и что подорожало в период с 23 по 29 августа.

Подешевели в Волгоградской области: