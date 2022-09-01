Расследования

Крути – не хочу: в Волгоградской области на 11% подешевели помидоры и на 6% морковь

Расследования 01.09.2022 18:23
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01.09.2022 18:23


Волгоградстат 1 сентября опубликовал итоги очередного мониторинга цен на продукты питания. Как сообщает ИА "Высота 102", за семь минувших дней в Волгоградской области больше чем на два процента подорожали мясо и колбасные изделия, а вот некоторые овощи заметно сбросили в цене.  

Смотрим, что из продуктов подешевело и что подорожало в период с 23 по 29 августа. 

Подешевели в Волгоградской области: 

  • Говядина (кроме бескостного мяса), кг - 0,2 %
  • Куры охлажденные и мороженые, кг - 1,25 %
  • Сосиски, сардельки, кг - 1,6 %
  • Консервы мясные для детского питания, кг - 3,12 %
  • Рыба мороженая неразделанная, кг - 0,73 %
  • Консервы мясные для детского питания, кг - 3,12 %
  • Масло сливочное, кг - 1,15 %
  • Масло подсолнечное, л - 1,17 %
  • Маргарин, кг - 0,30 %
  • Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - 1,26 %
  • Творог, кг - 1,85 %
  • Смеси сухие молочные для детского питания, кг - 1,82 %
  • Сыры сычужные твердые и мягкие, кг - 0,37 %
  • Яйца куриные, 10 шт. - 0,47 %
  • Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг - 4,79 %
  • Чай черный байховый, кг -  0,97%
  • Соль поваренная пищевая, кг - 0,45 %
  • Мука пшеничная, кг - 2,11 %
  • Рис шлифованный, кг - 0,26 %
  • Пшено, кг - 0,67 %
  • Крупа гречневая-ядрица, кг -  0,04 %
  • Картофель, кг - 0,33 %
  • Лук репчатый, кг - 5,52
  • Морковь, кг - 6,39 %
  • Помидоры свежие, кг - 11,61 %
  • Яблоки, кг - 5,84 %

Рост цен зафиксирован на следующие продукты: 

  • Свинина (кроме бескостного мяса), кг -  2,72 %
  • Баранина (кроме бескостного мяса), кг -  2,22 %
  • Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг -  2,19 %
  • Колбаса вареная, кг - 1,63 %
  • Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л -  0,73 %
  • Сметана, кг -  0,20 %
  • Консервы овощные для детского питания, кг -  2,55 %
  • Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг -  4,07%
  • Сахар-песок, кг -  1,07 %
  • Печенье, кг -  0,98 %
  • Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг -  0,25 %
  • Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг -  0,09 %
  • Вермишель, кг -  0,32 %
  • Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг -  0,33 %
  • Капуста белокочанная свежая, кг -  0,17 %
  • Свёкла столовая, кг -  0,62 %
  • Огурцы свежие, кг -  0,73 %
  • Бананы, кг -  1,60 %
Таким образом, в Волгоградской области более чем на 11 % снизились цены на помидоры и более чем на 6 % – на морковь. Напомним, что эти овощи традиционно используются хозяйками в приготовлении овощных консервов. 

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