Крути – не хочу: в Волгоградской области на 11% подешевели помидоры и на 6% морковь

Волгоградстат 1 сентября опубликовал итоги очередного мониторинга цен на продукты питания. Как сообщает ИА "Высота 102", за семь минувших дней в Волгоградской области больше чем на два процента подорожали мясо и колбасные изделия, а вот некоторые овощи заметно сбросили в цене.
Смотрим, что из продуктов подешевело и что подорожало в период с 23 по 29 августа.
Подешевели в Волгоградской области:
- Говядина (кроме бескостного мяса), кг - 0,2 %
- Куры охлажденные и мороженые, кг - 1,25 %
- Сосиски, сардельки, кг - 1,6 %
- Консервы мясные для детского питания, кг - 3,12 %
- Рыба мороженая неразделанная, кг - 0,73 %
- Консервы мясные для детского питания, кг - 3,12 %
- Масло сливочное, кг - 1,15 %
- Масло подсолнечное, л - 1,17 %
- Маргарин, кг - 0,30 %
- Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - 1,26 %
- Творог, кг - 1,85 %
- Смеси сухие молочные для детского питания, кг - 1,82 %
- Сыры сычужные твердые и мягкие, кг - 0,37 %
- Яйца куриные, 10 шт. - 0,47 %
- Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг - 4,79 %
- Чай черный байховый, кг - 0,97%
- Соль поваренная пищевая, кг - 0,45 %
- Мука пшеничная, кг - 2,11 %
- Рис шлифованный, кг - 0,26 %
- Пшено, кг - 0,67 %
- Крупа гречневая-ядрица, кг - 0,04 %
- Картофель, кг - 0,33 %
- Лук репчатый, кг - 5,52
- Морковь, кг - 6,39 %
- Помидоры свежие, кг - 11,61 %
- Яблоки, кг - 5,84 %
Рост цен зафиксирован на следующие продукты:
- Свинина (кроме бескостного мяса), кг - 2,72 %
- Баранина (кроме бескостного мяса), кг - 2,22 %
- Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг - 2,19 %
- Колбаса вареная, кг - 1,63 %
- Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л - 0,73 %
- Сметана, кг - 0,20 %
- Консервы овощные для детского питания, кг - 2,55 %
- Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг - 4,07%
- Сахар-песок, кг - 1,07 %
- Печенье, кг - 0,98 %
- Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг - 0,25 %
- Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг - 0,09 %
- Вермишель, кг - 0,32 %
- Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг - 0,33 %
- Капуста белокочанная свежая, кг - 0,17 %
- Свёкла столовая, кг - 0,62 %
- Огурцы свежие, кг - 0,73 %
- Бананы, кг - 1,60 %