В Волгограде на месте бывшего «СуперМАНа» новый арендатор площадей Центрального рынка не спешит открывать магазин. Как убедились корреспонденты «Высоты 102», многочисленные стеллажи лишь отчасти заполнены товаром.

Напомним, ранее сообщалось о том, что магазин товаров широкого потребления BigShop на Центральном рынке Волгограда откроется в середине августа. На деле арендатор из Чеченской Республики, не оставивший надежды волгоградским фермерам, очевидно никуда не торопится. Несколько иностранных рабочих неспешно раскладывают товар на полках в перерывах между сном и отдыхом. Процесс подготовки к открытию скрывается за алым полотнищем, перед которым выставлено несколько витрин, отсылающих горожан в советское прошлое.





С тем, кто займет пустовавшие площади бывшего «СуперМана», МУП «Центральный рынок» определилось в конце июля. Как сообщало тогда ИА «Высота 102», со второго раза на торги заявился всего один участник – индивидуальный предприниматель из Чечни Шамиль Абаев. С ним и заключило контракт на пять лет муниципальное предприятие. Общая сумма арендных платежей за это время составит 128 451 336 рублей. Ежемесячно Абаев будет платить за аренду исторического Центрального рынка более 2 000 000 рублей. При этом продавать здесь будут товары по низким ценам – такие же, какими торгуют в Волгограде в ТЦ на Семи ветрах и в Ворошиловском районе.

Напомним, что волгоградцы после ухода магазина «СуперМан» призывали администрацию Волгограда вернуть им Центральный рынок в том виде, в каком он был в советские годы. Однако данный вариант даже не рассматривался властями.

Представителей торговых сетей, реализующих продукты питания, по сведениям ИА «Высота 102», площади рынка, расположенного в центре города, не заинтересовали по причине высокой стоимости аренды и отсутствия вместительной парковки.

