49-летнему жителю Котельниковского района придется ответить за порчу чужого мотоцикла. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, жителя хутора Веселый раздражал громкий звук мотоцикла, на котором по ночам ездил подросток под его окнами.

Ночью, когда мальчик в очередной раз промчался мимо его дома, мужчина сел за руль своей «Нивы» и догнал несовершеннолетнего мотоциклиста. Испугавшись, тот бросил байк и убежал домой. А взбешенный мужчина привязал тросом мотоцикл к своей машине и протащил его до балки за хутором.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».