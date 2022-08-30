Волгоградцы обнаружили труп соседа на лестничной клетке

В Советском районе Волгограда жильцы дома №16, расположенного на улице Казахской, утром 30 августа обнаружили труп своего соседа на лестничной клетке. В обстоятельствах смерти волгоградца в настоящее время разбираются сотрудники районного следственного отдела.

– Мужчина был обнаружен мертвым утром на первом этаже в подъезде многоквартирного дома, – сообщили информагентству «Высота 102» в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – Бездыханное тело жителя дома нашли соседи. Известно, что ранее он жаловался на проблемы с сердцем.

В управлении уточняют, что следов насильственной смерти на теле 41-летнего мужчины не обнаружено. Точную причину смерти установят по итогам экспертизы.