Общество

Ударную стройку новой трассы напротив Волгограда показали с высоты: видео

Общество 30.08.2022 10:38
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30.08.2022 10:38


Администрация Волгоградской области сегодня, 30 августа, опубликовала видео, снятое с высоты птичьего полета, на котором запечатлено ударное строительство новой скоростной трассы в Среднеахтубинском районе. По сведениям обладмина, в рамках возведения Третьего пускового комплекса через Волгу сейчас продолжаются работы на двух ключевых объектах.



– В Среднеахтубинском районе продолжается строительство двух мостов в составе пускового комплекса, – прокомментировали в администрации Волгоградской области. – До конца года специалистам предстоит завершить основные работы по возведению моста через ерик Осинки и довести готовность моста через ерик Гнилой до 50%. На первом объекте, по информации подрядчика, уже возведены опоры, смонтирован блок балок пролетного строения, начато устройство ездового полотна мостового сооружения. Кроме того, на первой опоре специалисты устраивают подбетонное основание для переходной плиты — там будет начинаться въезд на мост. 

На ерике Гнилом одновременно продолжается монтаж буронабивных свай, бетонирование стоек и отсыпка стапельной площадки для надвижки первого пролетного строения.

Напомним, что протяженность Третьего пускового комплекса моста через Волгу – новой скоростной трассы – составит 14 километров. Магистраль свяжет два ранее построенных моста – через Волгу и Ахтубу – и освободит Среднеахтубинский район от транзитного транспорта. На данный момент в распоряжении водителей, следующих из Волгограда в Волжский и соседние регионы лишь двухполосная дорога, построенная несколько десятилетий назад. Данная магистраль давно не отвечает современным требованиям по пропускной способности, в результате чего здесь регулярно происходят дорожные аварии с тяжкими последствиями. 

– В рамках первого этапа помимо возведения мостовых переходов дорожники формируют насыпь для основного хода дороги  и обустраивают транспортную развязку в районе съезда на Лебяжью поляну, – уточняют в администрации Волгоградской области. – Здесь уже приступили к асфальтированию первого участка.

Напомним, что 16 августа Волгоградскую область посетил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым он осмотрел данную стройплощадку и другие ключевые объекты, среди которых обход Волгограда и поселка Горьковского, московская трасса, развязки на Третьей Продольной и другие. 

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