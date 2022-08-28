В Волгограде на улице нашли мертвой 34-летнюю женщину

В Кировском районе Волгограда обнаружено тело 34-летней женщины. Как стало известно ИА «Высота 102», труп нашли соседи в частном секторе по улице Апельсиновой.
— Инцидент произошел в минувшую пятницу, — сообщили информагентству в экстренных службах региона. — Погибшая являлась наркозависимой. Проживала одна.
Известно, что в пятницу днем волгоградке внезапно стало плохо. Женщина скончалась на глазах у своего знакомого во дворе.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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