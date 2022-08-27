В Волгограде пьяный рабочий сорвался с подъемного крана

Происшествия 27.08.2022 13:27
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27.08.2022 13:27
59-летний мужчина пострадал при падении с подъемного крана. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось накануне около полуночи на одной из строительных площадок на ул. Краснополянская в Дзержинском районе. Мужчина упал с трехметровой высоты.
Пострадавшего доставили в больницу №25, где зафиксировали сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
После оказания медицинской помощи мужчина отправлен на амбулаторное лечение, пояснили в облкомздраве.
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