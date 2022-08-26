На Украине погиб 38-летний контрактник из Волгоградской области

На Украине в ходе специальной военной операции погиб 38-летний старший сержант Алексей Еремин. Как стало известно ИА «Высота 102», уроженец Серафимовичского района погиб 24 августа при выполнении боевой задачи.

Информацию о гибели нашего земляка подтвердили в военном комиссариате. Известно, что Алексей Еремин находился в зоне боевых действий с самого начала СВО. Занимал должность заместителя командира взвода. Последнее место службы — Крым, город Симферополь.

Служил в войсках Росгвардии. В свое время контрактник принимал участие в чеченской кампании, командировался в Ингушетию.

Похороны пройдут на малой родине бойца в Серафимовичском районе Волгоградской области. О дате прощания будет сообщено позднее.

Фото и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / личный архив Алексея Еремина

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