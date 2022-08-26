Экономика

Сбер возвращает условия по начислению бонусов от СберСпасибо

Экономика 26.08.2022 11:42 Новости компаний
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26.08.2022 11:42 Новости компаний


С 1 сентября 2022 года в программе лояльности СберСпасибо вернутся прежние условия начисления бонусов. 

Изменения в программе действовали с 1 июня по 31 августа 2022 года и касались таких категорий покупок, как: «Транспорт», «Детство», «Косметика», «Электроника и бытовая техника», «Кино», «Развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома». 
В остальных категориях изменений по начислению бонусов не было.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«Мы всегда позиционировали эти меры как временные и очень ждали отмены ограничений по эквайринговой комиссии. Изменения в программе СберСпасибо были незначительные: размер бонусов уменьшился с 0,5% до 0,3% от суммы покупки в отдельных категориях. А при покупках в магазинах партнёров и специальных акциях программы всё это время бонусы начислялись, как и раньше, без каких-либо изменений. Но теперь мы вновь возвращаем выгодные условия по программе лояльности. В дальнейших планах — стремиться только к их улучшению». 
Возможность списывать бонусы на покупки остается без изменений.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте программы лояльности.
Напомним, Банк России с 18 апреля по 31 августа ввел ограничение по максимальному размеру эквайринговой комиссии для компаний, которые продают социально значимые товары и услуги, на уровне 1%.


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