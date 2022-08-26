Общество

Санкции не помеха: промышленность Волгоградской области показала рост

Общество 26.08.2022 10:42
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26.08.2022 10:42


В Волгоградской области выросло производство автобусов, труб и бытовой химии. Как сообщает ИА «Высота 102», индекс промышленного производства в регионе оказался выше среднего по стране. 

— Производственную динамику обеспечили, в первую очередь, металлурги, машиностроители и химики региона, — сообщили информагентству в регкомитете промышленной политики, торговли и ТЭК. 

Индекс промпроизводства в Волгоградской области по итогам января-июля 2022 года составил 103,5%. Показатель по области оказался выше среднего по РФ, который составил 101%. Волгоградские обрабатывающие предприятия сработали на уровне 106,5%, превысив российский показатель на 6,4 процентных пункта.

К примеру, выпуск сварных труб круглого сечения вырос на 45%, стальных труб — на 37,9%, легированной стали в слитках — на 15%, готового проката — на 12,1%, нержавеющей стали в слитках — на 4,8%. В 2,2 раза увеличили производство крепежных изделий, на 7,6% — выпуск проволоки, канатов, шнуров.

Волгоградские машиностроители нарастили выпуск генераторов, установок для дистилляции или очистки в 7,8 раза, автобусов — в 6,3 раза, арматуры  для трубопроводов, котлов и цистерн — в 2,3 раза, осветительных устройств — в 2 раза, автокранов — в 1,5 раза. Производство талей и подъемников выросло на 7%.

Химическая промышленность региона увеличила выпуск дезинфекционных средств на 33,7%, пластмассовых труб и трубок — на 16%, моющих средств — на 11,6%. Производство шин и покрышек для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей выросло на 7,7%, а такой же продукции для легковых авто — на 17,7%.

Предприятия строительной сферы также показали положительную динамику. По итогам семи месяцев выпуск строительных растворов, кирпича и извести увеличился в 1,5 раза, товарного бетона — на 28,8%, строительных блоков — на 27,2%, шифера — на 16,3%, асфальтобетонных смесей — на 5%, керамической плитки — на 2,3%. Производство стеклянных бутылок возросло в 1,7 раза, а стеклянных банок — на 20,6%.

В нефтеперерабатывающем комплексе выросло производство автомобильного бензина — на 11,6%, дизельного топлива — на 14,5%.

Промпредприятия региона продолжают показывать рост производства вопреки санкциям и новым экономическим вызовам. Волгоградская область реализует инвестпроекты, осваиваются выпуск востребованной продукции. Индустриальный комплекс получает господдержку. 

В Волгоградской области по поручению губернатора Бочарова разработан план поддержки реального сектора экономики на общую сумму около 10 миллиардов рублей.

Фото: администрация Волгоградской области

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