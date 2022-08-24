Экономика 24.08.2022 12:06 Реклама
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24.08.2022 12:06 Реклама
Банк «Открытие» запустил программу «Семейная ипотека» для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС). Теперь военнослужащие, у которых после 1 января 2018 года родился ребенок могут оформить ипотеку по ставке 5,8% годовых.
Программа распространяется как на готовое, так и на строящееся жилье от застройщиков. Максимальная сумма кредита составляет 4 088 000 рублей, размер минимального первоначального взноса от 15%. Кредит должен быть выплачен до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе.
С помощью целого ряда льготных услуг и сервисов для военнослужащих сделка пройдет максимально быстро и удобно. Например, оценку объекта недвижимости можно провести дистанционно - без выезда специалиста и по льготным тарифам.
Военную ипотеку в банке «Открытие» могут оформить участники НИС - военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, национальной гвардии и других федеральных органов государственной власти и специальных служб, в которых законодательством предусмотрено прохождение военной службы.
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.
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