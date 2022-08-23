В двух районах Волгограда отключили горячую воду на несколько дней

Общество 23.08.2022 13:12
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23.08.2022 13:12
В связи с подготовкой теплового хозяйства города Волгограда к отопительному периоду 2022/2023 годов пройдут отключения горячего водоснабжения в двух районах – Красноармейском и Центральном. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете ЖКХ Волгоградской области.
График отключений:
Красноармейский район
22–26 августа
ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43
ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28
ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41
ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10
ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15
ул. Светлоярская, 46
ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19
ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24
ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а
ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а
ул. Голубева, 1а, 3
ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65
пр-т Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26
ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31
ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16
пр-т Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105
пр-т Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55
ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а
ул. Я. Коласа, 24
ул. Моцарта, 17а
ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23
ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а
ул. Копецкого, 1а, 10
ул. Мачтозаводская, 122, 124
ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14
ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9
ул. 2-я Динамовская, 6а, 7
Центральный район
23-25 августа
ул. Пархоменко, 8, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62
ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77
ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20
ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б
ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20
ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60
ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б
ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20
ул. Селенгинская, 9, 11, 16
ул. Х. Нурадилова, 7.
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